Pierwsze z nich to wirtualne karty. Do konta Google będzie można podpiąć swoją kartę bankową, by potem w Androidzie oraz Chromie móc nią płacić za internetowe zakupy. Brzmi jak Google Pay? No właśnie. I o to podczas spotkania zapytał kolega z niemieckiego "Der Spiegela": jakie są benefity posiadania wirtualnej karty, podczas gdy działa Google Pay? Czy to nie jest czasem próba ominięcia tych internetowych sklepów, które nie zaimplementowały u siebie Google Pay? W odpowiedzi ludzie z Google’a tłumaczyli, że nie, chodzi o prywatność, bo teraz płacąc w sieci, nie będziesz już musiał wyjmować karty, żeby spisać z niej numer CVV i inne dane. A skoro nie musisz tego robić, to też nikt zza pleców nie będzie mógł ci tych numerów podejrzeć. Przekonani?