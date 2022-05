Potężny zbiornik wody sprzed tysięcy lat odkryty głęboko pod lodowcami Antarktydy

To pierwszy taki podziemny zbiornik wodny dostrzeżony na Antarktydzie. Znajdująca się w nim woda wypełnia swoistą gigantyczną gąbkę składającą się z niezwykle porowatych osadów. Wstępne szacunki wskazują, że głębokość zbiornika może wynosić od pół do nawet dwóch kilometrów i może zawierać kilkadziesiąt razy więcej wody niż znajdujące się także w tym samym regonie jezioro Whillansa. To ostatnie jest ukryte jakieś 800 m pod lodem i zajmuje powierzchnię nawet 60 kilometrów kwadratowych.