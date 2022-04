Zwierciadło Jamesa Webba dostrojone. Teraz teleskop widzi kosmos tak jak powinien

Kolejnym i ostatnim już etapem przygotowań do obserwacji będzie kalibracja wszystkich czterech instrumentów naukowych zainstalowanych na pokładzie teleskopu. Etap ten powinien potrwać około dwóch miesięcy, co oznacza, że Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba będzie gotowy do rozpoczęcia obserwacji naukowych już pod koniec czerwca.