Epic Games Store rozdaje znakomite gry w takim tempie, że choćbym wziął roczny urlop, to nie dałbym rady ograć wszystkich tytułów, które dodałem do biblioteki za darmo. Choć epicowa kupka wstydu urosła już do rozmiarów, przy których trzeba się pogodzić z porażką, nie mam zamiaru odpuszczać darmówek rozdawanych w tym tygodniu.