Nowe zalety, te same wady. Surface Pro 8 - recenzja

Surface Pro 8 to taki Surface Pro, o jakim zawsze marzyłem. Microsoft w tej generacji wykorzystał „budę” z nieudanego eksperymentu pt. Surface Pro X i stworzył najlepszą hybrydę w swojej historii. Gdy jednak przymknąć oko na smuklejsze ramki i nieco bardziej obłe kształty, łapię się na tym, że znów chwalę go za to samo i karcę za dokładnie to samo, za co chwaliłem i karciłem poprzednie generacje.