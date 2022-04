Naukowcy mówią, że powinniśmy jeść mielone muchy i algi. Musimy zmienić dietę, bo zabijemy planetę

Receptura na uratowanie planety jest więc bardzo prosta – koniec z kurczakiem, pora jeść świerszcze, algi i mięso z laboratorium. Proste, prawda? Otóż nie; wszystkie z przedstawionych metod to póki co produkty, od wprowadzenia których na rynek masowy dzielą nas lata i których spożywanie wymagać będzie od nas cywilizacyjnie ogromnej zmiany nawyków. Na szczęście badacze z Uniwersytetu w Helsinkach podali na tacy jeszcze jedno, prostsze rozwiązanie. Takie, które jest nam znane od co najmniej 16 lat.