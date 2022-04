Jednocześnie obserwacja mózgu EG doprowadziła do odkrycia, że jej lewa kora czołowa jest nie tylko w pełni sprawna, ale i zdolna do przetwarzania bardziej skomplikowanych poleceń. Badacze potwierdzili to poprzez obserwację aktywności mózgu EG, gdy ta wykonywała zadania matematyczne. A to z kolei doprowadziło ich do wniosku, że w przypadku braku lewego płata skroniowego zadanie przetwarzania języka wydaje się po prostu "przełączyć" na prawą półkulę mózgu EG.