Jak na razie naukowcy sprawdzają, czy na pewno podczas obliczeń nie doszło do jakiegoś błędu. Jakby nie patrzeć, kilka innych pomiarów wykonanych wcześniej bardziej zgadzało się z przewidywaniami Modelu Standardowego. Z drugiej strony najnowszy wynik jest aż dwa razy dokładniejszy od wcześniejszego najdokładniejszego pomiaru. Jeżeli jednak okaże się, że wyniki badań są prawidłowe, będzie to oznaczało, że w naszym modelu rzeczywistości brakuje jeszcze jakiegoś fundamentalnego składnika, a to znaczy, że fizycy cząstek ponownie staną przed wyzwaniem znalezienia czegoś nowego.