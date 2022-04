Architekci wzięli swoją misję na poważnie. Poza tym, że wybrali jedno z najmniej przyjaznych człowiekowi miejsc na powierzchni Ziemi, to postanowili także ograniczyć swój kontakt z centrum kontroli misji w Kopenhadze tak, jakby to miało miejsce gdyby faktycznie znajdowali się na powierzchni Księżyca. Mieszkańcy habitatu w trakcie swojej misji nie mieli dostępu do internetu i mogli jedynie wysyłać raz dziennie wiadomości o długości do 160 znaków za pomocą telefonu satelitarnego.