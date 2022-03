Księżycowy pick up. Tym będzie jeździł twój kurier na Księżycu

Pomysł na taki księżycowy pojazd przedstawił ostatnio startup Venturi Astrolab. Trzeba przyznać, że wygląda on dość osobliwie. Niektórym nawet przypomina wózek dla niemowlaków. To w sumie dobra przenośnia, wszak człowiek w przestrzeni kosmicznej wciąż raczkuje i od pół wieku nie oddalił się od Ziemi dalej niż na jedną sekundę świetlną, czyli na odległość, w jakiej znajduje się Księżyc. Co więcej, mimo tego, że dolecieliśmy na Księżyc kilkukrotnie, to od pięćdziesięciu lat tam już nie byliśmy i znowu mamy problem, aby choć tam dotrzeć. W tym kontekście wózek dla niemowlaków jak najbardziej nam się przyda.