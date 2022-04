Kanadyjski kodeks karny odleciał w kosmos. Koniec z bezkarnością mieszkańców Księżyca

Takie przygotowania czynią już prawodawcy z Kanady. W czwartek przyjęto w tym kraju poprawkę do Kodeksu Karnego, która umożliwia ściganie oskarżonych o przestępstwa popełnione na powierzchni Księżyca. Choć może się to wydawać abstrakcją, to najwyraźniej w Kanadzie jest to przedmiot debaty, a nawet więcej, pomysł ten ma swoich przeciwników jak i zwolenników. Poprawka przeszła w głosowaniu wynikiem 181 do 144.