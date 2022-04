Reporter WTK skontaktował się z wójtem gminy, by spróbować wyjaśnić sprawę. Tadeusz Czajka mówi, że doszło do "pewnego nieporozumienia". Owszem, ścieki to problem, ale po stronie gminy wszystko jest w porządku. Kanał, którym płyną nieczystości, to już kwestia, którą muszą zajmować się Wody Polskie.