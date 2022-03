YouTube banuje pro-rosyjskie kanały. Koniec trywializowania wojny w Ukrainie

To, co dzieje się w rosyjskich mediach i to, co komunikuje Władimir Putin trudno już nazywać propagandą. To raczej alternatywna rzeczywistość, która – co pokazują kolejne viralowe filmiki krążące po sieci – niestety celnie trafia w rosyjskie społeczeństwo. Nawet własne matki nie wierzą żołnierzom posłanym na terytorium Ukrainy, że Rosjanie dokonują inwazji. Społeczeństwo dalej jest święcie przekonane, że bohaterscy wojacy wyzwalają ukraińskich braci z okowów nazizmu, a ten niecny zachód robi wszystko, by do tego nie dopuścić. Skala rosyjskiej dezinformacji jest na tyle bezczelna, iż według ostatnich doniesień Rosjanie pozorują ukraińskie ataki na terytorium Białorusi, byle tylko usprawiedliwić własne bestialskie działania, pokroju użycia broni biologicznej.