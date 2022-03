Co ciekawe jednak, w otoczeniu wulkanów nie widać żadnych kraterów uderzeniowych. To z kolei może oznaczać, że obszar ten wciąż może być odświeżany przez świeżą materię uwalnianą z wulkanów. To z kolei oznaczałoby, że Pluton nie jest tylko zmrożonym głazem w zewnętrznych rejonach Układu Słonecznego, a wciąż ekscytującym aktywnym globem, na którym od czasu do czasu dochodzi do erupcji kriowulkanów. Jeżeli tak faktycznie jest, to naukowcy z pewnością będą mieli spory problem do rozwiązania. Wszystkie modele wskazują, że obiekt taki jak Pluton powinien już dawno mieć zimne wnętrze, które uniemożliwiałoby jakąkolwiek aktywność geologiczną.