Niemniej jednak ta akurat wiadomość będzie prawdziwa. Pierwszego kwietnia w pobliżu Ziemi przeleci potencjalnie niebezpieczna planetoida. Warto jednak od razu wyjaśnić co oznacza to określenie. Jest to planetoida, która na swojej drodze wokół Słońca przecina orbitę Ziemi. Teoretycznie oznacza to tyle, że gdyby w jakiś sposób planetoida przecięła orbitę naszej planety w tym samym punkcie, w którym akurat znajduje się Ziemia, doszłoby do zderzenia. Należy jednak pamiętać, że sama Ziemia ma 13 000 km średnicy, a po orbicie w ciągu roku przemierza ok. miliarda kilometrów. To z kolei oznacza, że potrzeba naprawdę dużego zbiegu okoliczności, aby planetoida znalazła się na orbicie Ziemi dokładnie w tym samym momencie i punkcie, w którym znajduje się Ziemia.