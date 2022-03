Nie czekaj na nowego Maca mini. Jeśli planowałeś kupić komputer Apple'a, zrób to teraz

Niezależnie od tego, czy doniesienia Kuo okażą się prawdziwe czy wyssane z palca, moja rada brzmi tak samo – nie czekaj na nowego Maca mini. Według wszelkich dotychczasowych informacji, czip Apple M2 ma być tylko nieznacznie szybszy od czipu M1, który znajdziemy w obecnej generacji Maca mini, a obecna generacja Maca mini jest tania jak barszcz; podstawową konfigurację można nabyć za mniej niż 4000 zł, co czyni z Maca mini nie tylko najtańszy komputer w portfolio Apple’a, ale również najszybszy komputer stacjonarny w tej kategorii cenowej. To wciąż znakomity zakup, a skoro nieprędko ma się doczekać następcy, to tym bardziej warto go kupić, jeśli chodzi ci on po głowie.