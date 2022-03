Popierali Konfederację, teraz ktoś może wziąć na nich kredyty. Wyciekły dane razem z PESELami

Posłowie szybko zareagowali na znalezione luki. Po kontakcie z Niebezpiecznikiem dostęp do danych został zablokowanych. Przedstawiciele partii zapowiedzieli przygotowanie oświadczenia i skierowane sprawy do UODO. 30 użytkowników, których dane mogły zostać odczytane, zostanie poinformowanych o wycieku.



To po raz kolejny ważna przestroga dla sympatyków różnych ugrupowań. Niestety politycy sami nie dbają o własne bezpieczeństwo, a jak widać, nie potrafią także zadbać o ochronę danych swoich wyborców. I dotyczy to nie tylko Konfederacji. Podobny problem miała też aplikacja zrzeszająca zwolenników ruchu Szymona Hołowni.