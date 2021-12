Najgorsze gry 2021 r. Oto lista, z którą gracze mogą się nie zgodzić

Obecnie ocena zremasterowanej trylogii GTA to według użytkowników Metacritic godne politowania 0,7/10. Sądzę, że to jeden z powodów, dla których Metacritic w oficjalnych zestawieniach nie chce posługiwać się opinią graczy, a woli skupić się na ocenach mediów. Gracze wydają opinię pod wpływem emocji, często na fali akcji nakręcania hejtu, czy wręcz na bazie memów, które widzą w mediach społecznościowych. Jest to duży sygnał dla twórców gier, ale w żadnej mierze takiego zmasowanego ataku nie można nazwać obiektywną oceną. To wyraz czystych emocji, a oceny lepiej przyznawać na chłodno.