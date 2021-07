Historia serii PES sięga 1995 r. Co ciekawe, jej pierwszą odsłoną wcale nie było wydane przez Konami dopiero sześć lat później Pro Evolution Soccer, tylko… J.League Jikkyou Winning Eleven dystrybuowane 26 lat temu wyłącznie w Japonii na konsolach PlayStation 1. PES1 wydane w 2001 r. na PS1 i PS2 to tak naprawdę azjatyckie World Soccer: Winning Eleven 5, znane też jako J-League Winning Eleven 5 lub World Soccer Winning Eleven 5 Final Evolution, czyli de facto piąta odsłona cyklu… Pogubiliście się już?

Ja trochę tak, ale na szczęście Konami udało się galimatias z nazewnictwem nieco okiełznać (przynajmniej z naszej zachodniej perspektywy). Seria pod marką Pro Evolution Soccer na rynkach anglojęzycznych i Winning Eleven w Japonii przez blisko dwie dekady doczekiwała się co roku nowych odsłon. Te może i stały w cieniu cyklu FIFA od EA Sports , ale i miały oddane grono fanów. Mimo to dwa lata temu przyszła kolej na zmiany: po Pro Evolution Soccer 2019 przyszła kolej na… eFootball PES 2020 . Ta gra w dodatku nie doczekała się kontynuacji, czyli eFootball PES 2021, tylko łatki ze składami.

PES 2022 z kolei już nigdy nie powstanie, bo zastąpi go gra-usługa typu free-2-play o prostej nazwie eFootball.

Konami zdecydowało się na całkowite porzucenie zarówno marki Pro Evolution Soccer skracanej do PES (za Zachodzie), jak i funkcjonującej aż do teraz Winning Eleven (w Japonii) na rzecz globalnego eFootball (i to już bez żadnego dopisku). Seria zmieniła też całkowicie swój model biznesowy — zamiast wydawanych co roku nowych pełnopłatnych wersji z lekko odświeżonym silnikiem i składami gracze będą mieli dostęp przez cały czas do jednej i tej samej i aktualizowanej cyklicznie produkcji multiplatformowej, a postępy mają być między nimi synchronizowane.