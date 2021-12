Aby skontaktować się z Facebookiem poprzez Facebook Business, zacznij od przejścia do Centrum pomocy Facebook Business. Następnie wybierz z listy zasób (stronę lub konto), dla którego chcesz uzyskać pomoc. W następnej kolejności wybierz problem, w którego sprawie chcesz skontaktować się z Facebookiem. Zależnie od tematu, FB poda ci gotową odpowiedź lub poprosi cię o dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail). W pierwszym przypadku, pod każdym artykułem znajdziesz przycisk “Skontaktuj się z zespołem pomocy”, który przeniesie cię do formularza kontaktowego. W ciągu kilku do kilkunastu minut konsultant skontaktuje się z tobą przez Messengera.