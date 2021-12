System Android musi odejść. Zastąpi go Fuchsia OS. Jaki będzie? Co z aplikacjami?

O pracach nad systemem operacyjnym Fuchsia słyszymy od ponad pięciu lat lat, a na łamach Spider's Web opisywaliśmy go w… 2016 r. To jednak wcale nie oznacza, że następca Androida, nad którym od dawna pracuje Google, zdążył w tym czasie umrzeć śmiercią naturalną. Jest spora szansa na to, że Zielony Robot faktycznie trafi na śmietnik historii.