Do sieci trafiły jednak plotki, jakoby Samsung miał się pozbyć Androida na rzecz Fuchsii i wcale się nie dziwię, że klientów mogło to - delikatnie mówiąc - skonfundować. W końcu jeśli firma zmieniłaby Androida na coś innego, mogłaby zamknąć tym samym nam furtkę do największego repozytorium aplikacji mobilnych, prawda? A wszyscy dobrze wiemy, co się stało, gdy dostęp do Google Play utracił Huawei. Nie warto jednak panikować: potencjalne przejście na Fuchsia OS to zupełnie co innego.