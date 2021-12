Noc sylwestrowa jest jedyną okazją do wystrzeliwania fajerwerków. Mniejsze pokazy odbywają się z okazji różnych imprez - tak prywatnych jak i miejskich. To właśnie podczas takich mniejszych imprez pokroju festiwali czy ślubów, ciche fajerwerki zdecydowanie biorą górę nad zwykłymi. Silenty sprawią mniej kłopotu sąsiadom nieprzyzwyczajonym do pokazów pirotechnicznych poza sylwestrem.