Myśl o petardach jak o torturowaniu zwierząt. I co, dalej będziesz strzelać w sylwestra?

Apogeum nienawiści do petard i rzucających je osobników osiągnąłem jednak dwa lata temu, gdy nieomal straciłem przez petardę psa. Podczas codziennego spaceru przez park nagle zza krzaka wypadł chłopak, na oko ponad 20-letni i rzucił petardę w naszą stronę. Ale nie taką malutką, lecz kilkucentymetrowe bydlę, które wybuchło niespełna dwa metry od łap mojego psa. W sekundzie wybuchu chciałem pognać za „śmieszkiem” i połamać mu wszystkie palce. Nie mogłem jednak tego zrobić, bo mój pies osunął się na ziemię i trząsł się w konwulsjach. Byłem pewien, że umrze na zawał serca, co nie jest nienormalne u dużych ras. Po 15 minutach na szczęście uspokoił się na tyle, by usiąść. Do domu jednak musiałem go zanieść, bo był tak przerażony, że nie był w stanie iść.