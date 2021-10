Think outside the box to utarty i stary jak świat slogan, ale co to właściwie oznacza we współczesnym świecie? Samsung stara się pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, w jaki właściwie sposób z tego metaforycznego pudełka faktycznie wyjść, a w tych poszukiwaniach ma pomóc nowoczesna metoda myślenia projektowego nazywana fachowo Design Thinking.