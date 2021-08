To, że nasz układ planetarny - Układ Słoneczny - jest wyjątkowy, w swoim zadufaniu wiemy nie od dzisiaj. Ludzkość od zawsze uważała, że jesteśmy centrum wszechświata. Gdy już się dowiedziała, że nie, to przyjęła, że nasze Słońce jest centrum wszechświata, a gdy i to okazało się nieprawdą, to uznała, że nasza galaktyka z pewnością jest całym wszechświatem. Odkąd jednak okazało się, że i tak nie jest, chyba odpuściliśmy.