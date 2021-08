Brawo Polacy. Marudziliśmy, bo trzeba zapłacić, ale dajemy radę bez foliówek

Unijny przepis zadziałał – Polacy przerzucili się na torby wielokrotnego użytku

Według danych resortu klimatu i środowiska „w wyniku wprowadzenia opłaty recyklingowej zużycie lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w 2018 r. zostało obliczone na ok. 9 sztuk na mieszkańca”. Wcześniej liczba ta wynosiła ok. 300, co zapewne oznaczało, że każde zakupy kończyły się kupnem kolejnej foliówki. Po opłacie taki dodatkowy wydatek okazał się zbyteczny – i słusznie.

Warto przypomnieć, że część sieci handlowych, w tym Biedronka, szukało sposobu na ominięcie opłaty. Nie było to możliwe od września 2019 roku, kiedy to recyklingowe przepisy dotknęły też te grubsze torby.

Najpierw opłata obejmowała jedynie reklamówki o grubości od 15 do 50 mikrometrów. Co zrobiły więc Biedronki i Lidle? Wprowadziły grubsze reklamówki — powyżej 50 mikrometrów. A jednocześnie podbiły ich ceny .

Nowe przepisy, które weszły w życie w 2019 roku, nakładały opłatę recyklingową na niemal wszystkie torby foliowe i plastikowe wydawane w sklepach. Wyjątkiem były te najcieńsze, służące do pakowania warzyw i owoców. Swoją drogą, szkoda, że i one nie są dodatkowo płatne – może niektórzy daliby sobie spokój we wrzucanie do foliówek choćby bananów…