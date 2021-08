Mrugają na niebie i w ten sposób ze sobą gadają. Obce cywilizacje mogą korzystać ze splątania kwantowego

Rozważania dotyczące obcych cywilizacji wymagają bardzo otwartego umysłu. Być może widzimy na co dzień dowody aktywności obcych we wszechświecie, ale nie wiemy, że to właśnie tego powinniśmy szukać? Taką możliwość dopuszczają właśnie naukowcy z Imperial College w Londynie.

W podsumowaniu swojego artykułu Rudolph stawia jeszcze jedno, chyba najciekawsze w całym wywodzie pytanie: dlaczego w toku ewolucji człowiek nie wykształcił umiejętności korzystania ze zjawiska splątania kwantowego. Wiemy już, że takie zjawisko istnieje, ale aby z niego korzystać, niezbędne są najtęższe umysły, a sam mechanizm działania pozostaje dla nas wciąż nieznany. Skoro jednak wyewoluowaliśmy we wszechświecie, w którym zjawisko to występuje powszechnie, gdzieś po drodze organizm mógł nabrać umiejętności korzystania z niego do poszukiwania partnerów czy pożywienia. Więcej, być może inne cywilizacje korzystają z niego jak my z mowy czy obrazów. Jeżeli by tak było, to może to być powód, dla którego nigdzie nie widzimy śladów ich obecności?