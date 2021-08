Wybór najlepszego dysku SSD do laptopa to nie jest wcale taka łatwa sprawa. Który model wybrać? Przyglądamy się ofercie marki Samsung.

Dysk twardy jest jednym z najważniejszych komponentów komputera — zarówno takiej składanej samodzielnie stacjonarki do obróbki filmów oraz grania w gry wideo, jak i przenośnego Ultrabooka do pracy lub nauki zdalnej i pisania. W pierwszym przypadku sami musimy wybrać jeden z dziesiątków modeli dostępnych w sprzedaży, a w tym drugim… jest jeszcze gorzej! Coraz częściej te pamięci są też wlutowane w płyty główne i nie da się ich wymienić i trzeba wybrać raz, a dobrze.

Na szczęście w przypadku laptopów kierowanych do graczy oraz w co lepszych komputerach biurowych samodzielna wymiana dysku twardego SSD nadal jest możliwa — podobnie jak oczywiście w przypadku typowych blaszaków dowolnego przeznaczenia. Przed podjęciem decyzji o zakupie dysku twardego do laptopa warto jednak się zastanowić, który wybrać. To, że warto iść wyłącznie w dysk SSD, jest oczywiście jasne, ale czy ważniejsza jest tu szybkość zapisu oraz odczytu danych, czy też może pojemność?

Dysk SSD jest niezbędny do komfortowego grania w nowe gry

Jaki dysk SSD kupić: mieć ciastko i zjeść ciastko

Jeśli w świecie dysków SSD można rozrysować prosty diagram z trzema nachodzącymi na siebie kółkami podpisanymi „wysoka wydajność”, „duża pojemność” i „niska cena”, które nie mają… ani jednego punktu stycznego! Wydajne dyski o dużej pojemności są kosztowne, a te tańsze modele nośników SSD mogą albo brylować pod względem pojemności, albo jeśli chodzi o szybkość transferu danych transfer. Widać to dobrze na przykładzie oferty firmy Samsung.

Samsung 980 PRO NVMe M.2 na PCI Express 4.0 — dysk SSD 1TB i 2 TB

Creme de la creme oferty firmy z Korei Południowej, czyli dyski Samsung 980 PRO, można zamontować na płycie głównej wyposażonej w slot PCI Express 4.0. Takie nośniki mają fenomenalne osiągi, co przekłada się szybkość rzędu 7000 MB/s w odczycie i 5100 MB/s w tzw. zapisie sekwencyjnym dla dysku o pojemności 2 TB, czyli dwukrotnie więcej niż wyciąga się na PCI Express 3.0. Taki model wyceniony jest jednak na 1899 zł i zdecydują się na niego najwięksi pasjonaci.

Dla osób, które nie potrzebują aż tak dużo przestrzeni, ale zależy im na szybkości, Samsung przygotował dyski typu NVMe M.2 z rodziny Samsung 980 PRO o dwukrotnie mniejszej pojemności, czyli dysk twardy 1 TB. Taki model można kupić jednak za dwukrotnie mniejszą cenę, która wynosi obecnie dokładnie 894 zł. Ten dysk SSD 1 TB rozkręca się do 7000 MB/s przy odczycie danych i do 5000 MB/s przy zapisie sekwencyjnym, co czyni go naprawdę atrakcyjną propozycją.

Dysk twardy SSD Samsung 980 PRO jest zgodny ze standardem PCI Express 4.0

Do tego dochodzą modele o mniejszej pojemności, czyli 500 GB za 589 zł i 250 GB za jedynie… 379 zł.

W tych modelach szybkości są mniejsze, co wynika z charakterystyki nośnika typu SSD, ale to nadal imponujące odpowiednio 6900 Mb/s przy odczycie i 5000 Mb/s przy zapisie oraz 6400 Mb/s przy odczycie i 2700 Mb/s przy zapisie. Dyski w standardzie SATA, o zwykłych pendrive’ach i kartach pamięci nie wspominając, nie mają nawet podejścia do nośników SSD NVMe M.2 na PCI Express 4.0, które stały się perłą w koronie półprzewodnikowego działu Samsunga.

Już sam fakt, że Koreańczykom udało się osiągnąć tak imponujące wartości zapisu i odczytu w dyskach z tej serii zasługuje na uznanie. Jest to pokłosiem faktu, że firma ma już wieloletnie doświadczenie w produkcji dysków twardych SSD. Jego dyski zachowują fenomenalne parametry pomimo tego, że mają kompaktowy format M.2 2280 (80,15 × 20,15 × 2,38 mm, waga do 9 g), który pozwala montować je zarówno w stacjonarnych, jak i laptopach.

Nośniki marki Samsung mają też powłokę z niklu zapewniającą termiczną chipów pamięci NAND.

Samsung na potrzeby swoich dysków rozwija też inteligentne rozwiązanie termiczne nazywane Dynamic Thermal Guard. Temperatura każdego dysku SSD, który ma tę funkcję, utrzymywana jest na optymalnym poziomie, aby nie spadły jego parametry. Oprócz tego klienci mogą zainstalować oprogramowanie Magician, które monitoruje stand dysku, optymalizuje jego wydajność i dba o… aktualizacje. Trzeba w końcu pamiętać, że każdy taki dysk SSD to przy okazji mikroskopijny komputer.

Samsung 980 PRO to dysk SSD typu NVMe M.2

Samsung chwali się też, że jego topowe dysku wykorzystujące pamięć zapisu V-NAND 3-bit MLC mają sterownik Samsung Elpis Controller. Obsługują też funkcję TRIM, tryb uśpienia, tzw. odśmiecanie, szyfrowanie 256-bitowe i tryb S.M.A.R.T. Średni pobór mocy dysku Samsung 980 PRO to 6,1 W, a maksymalnie w trybie Burst Mode — 7,2 W. Zalecana temperatura pracy to zakres od 0 do 70 °C, a gwarancja udzielana jest na pięć lat (1200 TBW).

Samsung 980 — dysk SSD NVMe M.2 na PCI Express 3.0

Dla osób, które mają płytę główną z interfejsem PCI Express 3.0, ale chciałyby mieć bardzo szybki SSD do pracy albo gier, Samsung przygotował modele z serii 980. Za dysk o wielkości 80,15 × 22,15 × 2,38 mm i pojemności 1 TB trzeba zapłacić 579 zł i można liczyć na 3500 MB/s przy odczycie danych i 3000 MB/s w zapisie sekwencyjnym.

Nieco tańszy jest dysk z tej samej kolekcji o pojemności 500 GB, gdyż trzeba za nieco zapłacić 309 zł, a w zamian otrzymujemy odczyt na poziomie 3100 MB/s i 2600 MB/s zapisu sekwencyjnego. Najtańszy z linii dysków Samsung 980 jest model w wariancie 250 GB, który rozpędza się odpowiednio do 2900 MB/s i 1300 MB/s i kosztuje tylko 209 zł.

Kolejny dysk do laptopa w ofercie Samsunga, czyli 980

Samsung 870 EVO — SSD 2,5” na SATA III

Mniej wymagający użytkownicy, którzy jeszcze nie przesiedli się na PCI Express 3.0 lub 4.0, mogą zdecydować się na dyski SSD podłączane do portu SATA III. Modele składające się na serię dysków SSD Samsung 870 EVO nie są najszybszymi dyskami świata, ale ich prędkości na poziomie 560 MB/s (odczyt) i 530 MB/s (zapis) i tak zawstydzają dyski HDD. W ofercie Samsunga są takie modele:

Samsung 870 EVO — SSD 2,5” na SATA III, pojemność 4 TB — 2299 zł;

Samsung 870 EVO — SSD 2,5” na SATA III, pojemność 2 TB — chwilowo niedostępny;

Samsung 870 EVO — SSD 2,5” na SATA III, pojemność 1 TB — 499 zł;

Samsung 870 EVO — SSD 2,5” na SATA III, pojemność 500 GB — 295 zł;

Samsung 870 EVO — SSD 2,5” na SATA III, pojemność 250 GB — 209 zł.

A co z tańszymi dyskami SSD? Przykładem jest Samsung 870 EVO

Samsung 870 QVO — SSD 2,5” na SATA

Osoby, które budują zwykły komputer do pracy biurowej i bardziej zależy im na pojemności niż przepustowości, przy zachowaniu możliwie niskiej ceny, powinny zdecydować się na jeden z modeli z rodziny Samsung 870 QVO. Wykorzystuje on pamięć flash typu QLC (quad-level cell) drugiej generacji i V-NAND piątej generacji.

To właśnie w tym modelu, który niezależnie od pojemności cechuje 560 MB/s zapisu i 530 MB/s zapisu, stosunek pojemności dysku do ceny jest najkorzystniejszy, a Samsung chwali się, że kupując dysk 1 TB, za każdy gigabajt płaci się u niego tylko 43 grosze. Oczywiście jeśli to dla kogoś za mało przestrzeni, to można kupić nośnik nawet ośmiokrotnie większy. A jakie konkretnie są opcje?

Samsung 870 QVO — SSD 2,5” na SATA, pojemność 8 TB — 3549 zł;

Samsung 870 QVO — SSD 2,5” na SATA, pojemność 4 TB — 1799 zł;

Samsung 870 QVO — SSD 2,5” na SATA, pojemność 2 TB — 769 zł;

Samsung 870 QVO — SSD 2,5” na SATA, pojemność 1 TB — 429 zł.

Dysk SSD Samsung 870 QVO dostępny jest w wersji o pojemności aż 8 TB

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem dysku, to teraz jest na to dobry moment.

Samsung zachęca do zakupów nośników SSD typu NVMe lub SATA, gdyż wedle estymacji ich ceny w 2022 r. zaczną wyraźnie rosnąć, zamiast stać w miejscu albo maleć. Ma w tym swój udział zwiększony w wyniku pandemii popyt na wszelkiego rodzaju podzespoły oraz mikroprocesory, a także zakłócenie łańcucha dostaw, wywołany pandemią, zjawiskami przyrodniczymi oraz tzw. kopaniem kryptowalut.

W wyniku tych czynników, jak przewiduje DigiTime, w przyszłym roku ceny dysków, które obecnie oscylują w okolicach 90 groszy za 1 GB dla topowych dysków Samsung 980 Pro o pojemności dysku 1 terabajt i wspomnianych 43 grosze za 1 GB w przypadku 870 QVO mogą wzrosnąć o kilkadziesiąt procent. A pamiętajmy też, że są też gracze, którzy chcieliby zamontować dyski SSD takie jak te Samsunga w swoich PS5…

*Materiał został przygotowany we współpracy z firmą Samsung

Lokowanie produktu