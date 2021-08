Polsko-polska wojna nie bierze jeńców. Ktoś zniszczył drzewo, bo upamiętniało Kaczyńskich

To nie pierwszy taki atak na drzewa, które posadzono w 2012 roku

Mimo że faktycznie niechęć do partii rządzącej mogła być tutaj motywem, to Polska zmaga się niestety z chuliganami niszczącymi drzewa dla… no cóż, własnej przyjemności. W 2014 roku doszło do podpalenia 750-letniego Chrobrego. Leśnicy próbowali utrzymać historyczne drzewo przy życiu, ale na skutek pożaru dąb obumarł w tym roku.