Patch 1.3 do gry Cyberpunk 2077, który zapowiada się na bardzo potrzebne i przy tym największe uaktualnienie w historii tej produkcji, został zapowiedziany ledwie dwa dni temu . Wczoraj otrzymaliśmy z kolei pełny changelog, a dziś z nowości mogą cieszyć się wszyscy chętni i to niezależnie od platformy. CD Projekt tym razem nie pominął żadnego ze swoich klientów.

Łatka, która wprowadza pierwsze trzy DLC do Cyberpunka 2077, dostępna jest zarówno na pecetach, jak i na konsolach obecnej i poprzedniej generacji (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4), ale na tym nie koniec. Tym razem CD Projekt RED nie pominął nawet tych osób, które kupiły grę na platformie Google Stadia, co niestety w przeszłości się zdarzało.