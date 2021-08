PKP stoi zawstydzone. A chińskie koleje już chcą jeździć.... 1000 km/h. Słownie: TYSIĄC

W 2,5h z Pekinu do Szanghaju (prawie 1200 km). No fajnie, fajnie – a nie da się szybciej?

Kolej to kolejny element rywalizacji USA z Chinami

My aż takich prędkości nie potrzebujemy

Przynajmniej tak uważał Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. I to właśnie do tego nawiązywałem we wstępie. Zdaniem Wilda w Polsce ważniejsze jest nie to, ile pociąg jedzie, ale… czy w ogóle jedzie. Jeśli u nas pojawiają się opóźnienia, to nie dlatego, że składy jadą wolno. Raczej wynika to z gorszej infrastruktury i np. tego, że jeden skład musi przepuścić drugi, przez co pasażerowie jednego z pociągów irytują się, gdy ten stoi.