14 tys. naukowców alarmuje: nie robimy nic, aby odwrócić zmiany klimatyczne, będzie płacz i zgrzytanie zębów

Jeżeli chcemy, aby nasza planeta była zdatna dla życia dla następnych pokoleń, powinniśmy teraz wywrócić nasze życie do góry nogami i zająć się eliminowaniem szkód, jakie już poczyniliśmy w środowisku. Problem w tym, że nikogo to nie interesuje.

Pierwotny raport opierał się na analizie 31 różnych czynników, takich jak zmiany średnich temperatur, tempo topnienia lodowców i wycinki lasów deszczowych czy poziom emisji gazów cieplarnianych. To właśnie one wskazywały, że ludzkość natychmiast musi rozpocząć wprowadzanie zdecydowanych zmian na wielu płaszczyznach życia codziennego, aby możliwie ograniczyć postępujące zmiany klimatyczne.

Idziemy na rekord. Ale nie tam, gdzie trzeba

Co więcej, okazuje się, że z analizowanych ponownie 31 czynników, 18 pogorszyło w ciągu ostatnich dwóch lat osiągając rekordowe wartości. Aktualnie emitujemy więcej gazów cieplarnianych niż kiedykolwiek w przeszłości, lodowce są najmniejsze od co najmniej 71 lat (od tylu lat monitorowana jest ich grubość). Także stężenie dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu w atmosferze jest największe w historii.

Żeby jednak nie było aż tak ponuro, warto zwrócić uwagę na fakt, że autorzy raportu przyznają, że mamy do czynienia z rekordowym w historii wykorzystaniem energii słonecznej i wiatrowej i stopniowym wycofywaniem środków z przemysłu produkcji paliw kopalnych. Mimo tego, że to dobry znak, to jest to kropla w morzu potrzeb. A jedną kroplą pacjent się nie napije.