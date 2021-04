Prognoza pogody dla Krateru Jezero na Marsie: w nocy -83 stopnie Celsjusza, w ciągu dnia słonecznie, miejscami nawet -20 stopni

52 interakcji

18 lutego w kraterze Jezero na Marsie wylądował łazik Perseverance oraz przyczepiony do niego helikopter Ingenuity. Lądowanie przebiegło bezproblemowo i urządzenia niezwłocznie zabrały się do pracy. Z jakimi warunkami atmosferycznymi muszą się zmagać? O tym informuje nas zestaw instrumentów MEDA.

Marsjańska stacja meteo

Mars Environmental Dynamics Analyzer, w skrócie MEDA, to zestaw instrumentów pomiarowych zainstalowanych na pokładzie łazika Perseverance. Ta swego rodzaju stacja meteorologiczna, bezustannie, co godzinę w dzień i w nocy, uruchamia się, sprawdza stan pogody i powraca w stan uśpienia. Dzięki temu naukowcy mogą planować zadania na najbliższe godziny pracy łazika. Instrumenty składające się na MEDA mierzą prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, względną wilgotność powietrza, temperaturę powietrza, temperaturę gruntu i poziom promieniowania kosmicznego i słonecznego docierającego na powierzchnię Marsa.

Dzięki czujnikom naukowcy wykonują chociażby pomiary temperatury na wysokości gruntu, 84 cm, 1,45 m oraz 30 metrów nad powierzchnią (do tego ostatniego wykorzystuje się czujnik podczerwieni).

Po co komu prognoza pogody dla Marsa?

Wszystkie pomiary wykonywane za pomocą instrumentów łazika posłużą naukowcom nie tylko do planowania pracy łazika, ale także do planowania przyszłych misji kosmicznych. Dla przykładu czujnik prędkości i kierunku wiatru dostarczy informacji dla zespołów przygotowujących misję Mars Sample Return, w której do krateru Jezero poleci mini rakieta, której zadaniem będzie wystrzelenie próbek marsjańskich z powrotem na orbitę Marsa. Dane zebrane przez łazik Perseverance będą służyły do planowania startu rakiety z miejsca, w którym - jakby nie patrzeć - nie ma żadnego centrum kontroli lotów, które będzie mogło planować start rakiety do ostatniej sekundy.

Analogicznie pomiary ilości promieniowania kosmicznego i słonecznego docierającego do samej powierzchni Marsa będą stanowiły bardzo wartościowy zestaw danych dla bardziej oddalonych w czasie załogowych misji marsjańskich. Pomiary tego typu pozwolą ustalić, na jakie dawki promieniowania będą wystawieni astronauci, którzy jako pierwsi dotrą na powierzchnię Czerwonej Planety. Od tego będzie zależała cała konstrukcja misji. Jeżeli promieniowania (bardzo szkodliwego dla człowieka) będzie dużo, być może misję trzeba będzie planować w miejscu, w którym bazę i jej członków uda się schować w jaskini lawowej, gdzie przynajmniej częściowo załoga będzie chroniona przed promieniowaniem.

Wsparcie dla helikoptera Ingenuity

W najbliższym czasie MEDA posłuży jednak do czegoś prostszego - już 11 kwietnia planowany jest pierwszy, historyczny lot helikoptera Ingenuity nad powierzchnią Marsa. To właśnie MEDA pozwoli ustalić najlepszy moment startu. Jak na razie warunki wydają się idealne. 3-4 kwietnia czujniki zestawu zarejestrowały najniższą temperaturę w nocy na poziomie -83 stopni Celsjusza, i najwyższą -22 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Wiatr wiał łagodnie z prędkością 10 m/s. Ciśnienie wynosiło 718 paskali.

Aktualnie na Marsie, wraz z panelem MEDA na łaziku Perseverance, NASA posiada już trzy stacje meteorologiczne. Dwie pozostałe znajdują się na pokładzie oddalonego od Perseverance o 3700 km łazika Curiosity oraz na pokładzie lądownika InSight.