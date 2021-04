20 interakcji

Mark Zuckerberg ma konto na Signalu, a 15 tysięcy Polaków to szlachta, która nie pracuje — to tylko kilka z ciekawostek, jakie można wyciągnąć z danych wykradzionych z serwerów Facebooka.

Już w weekend informowaliśmy o skutkach niedawnego włamania na serwery Facebooka. W jego wyniku do sieci trafiły informacje pochodzące z aż pół miliarda kont użytkowników tego portalu, spośród których aż 2,5 mln należy do osób pochodzących z Polski. Wśród danych, jakie wyciekły, oprócz imion i nazwisk, znalazły się informacje o płci, zatrudnieniu, związkach, lokalizacji, numery telefonów, adresy e-mail itp.

Nie w każdym przypadku zebrano pełny komplet danych i z początku myślano, że te informacje były dostępne publicznie i ktoś zebrał je po prostu w jednym miejscu. Szybko się jednak okazało, że źródłem wycieku faktycznie są serwery Facebooka, a chociaż w celu ich pozyskania wykorzystano lukę załataną już w 2019 r., to mleko się rozlało. Warto teraz sprawdzić, czy również i nasz numer telefonu nie trafił w niepowołane ręce.

Co jeszcze wyciekło z Facebooka?

Okazuje się, że jedną z ofiar ataku na największy serwis społecznościowy świata był sam Mark Zuckerberg. Dzięki temu, że do sieci trafił jego numer — a przynajmniej ten, który dodał do konta przed 2020 r. — udało się ustalić, że szef Facebooka ma lub miał w przeszłości konto w komunikatorze Signal, chociaż jego firma ma dwa własne pełnoprawne komunikatory (czyli Messengera i WhatsAppa), a do tego obsługuje prywatne wiadomości na Instagramie.

Oczywiście jest możliwe, że Mark Zuckerberg po prostu chciał sprawdzić, jak działa Signal i nie jest jej aktywnym użytkownikiem tego komunikatora. Jeśli ktoś byłby jednak złośliwy, to mógłby przekonywać, iż twórca Facebooka dobrze wie, jak działają dziurawe komunikatory i to właśnie dlatego woli zaufać konkurencji, której znak jakości przyznał swego czasu Elon Musk (co musiało po równo zaskoczyć i ucieszyć akcjonariuszy firmy o podobnej nazwie).

Facebook i „szlacha nie pracuje”

Informacja o tym, że Mark Zuckerberg ma konto na Signalu, to nie jedyna ciekawostka, jaką można wyłuskać z ważącego ponad 400 MB pliku z danymi pobranymi z serwerów Facebooka. Ze względu na to, że wyciekły informacje na temat ponad 2,5 mln użytkowników Polski, którym przyjrzał się niebezpiecznik.pl, można się pokusić o ich analizę pod kątem statystycznym.

Okazuje się, że aż 15 tys. ludzi w naszym kraju wpisało sobie w profilu w polu zatrudnienie SZLACHA NIE PRACUJE i jest to drugi pod względem liczebności zbiór po własnej działalności (co zaznaczyło 22,5 tys. osób). Trzecia grupa na liście to Emeryt, a dalsze lokaty zajmują kolejno Poczta Polska i Wojsko polskie gonione przez YouTube’a i Wyższą Szkołę Robienia Hałasu (WSRH) <- WTF?

Oprócz tego z bazy danych można się dowiedzieć, że najpopularniejszymi imienami wśród osób dotkniętych tym wyciekiem są Anna (64553), Agnieszka (49756), Piotr (47080), Marcin (43033) i Krzysztof (39360). W nazwiskach królują Nowaki (17703) gonione przez Kowalskich (7481), Kowalskie (7186), Kowalczyków obojga płci (5851) i Wójcików (4998).

Kobiety statystycznie przy tym nieznacznie przeważają (52 proc.), a związki raczej nie są skomplikowane (bo takowe deklaruje tylko 4,7 tys. osób).

Przeważająca większość użytkowników, których dane wyciekły, to osoby już po ślubie (323040), podczas gdy singli jest wśród nich dokładnie 143119. Do tego dochodzi 119279 osób w związkach i 41223 zaręczonych, podczas gdy rozwiedzionych i wdowców/wdów było odpowiednio 5075 i 4898.

Jeśli chodzi o miejsca zamieszkania użytkowników, to króluje tutaj Warszawa (a właściwie Warsaw), a na podium za nią znalazły się Wrocław (Wroclaw) oraz Kraków (i, co ciekawe, w tym przypadku nie jest to Cracow). Dalej na liście są Poznań, Gdańsk, Łódź, Szczecin, Katowice i Bydgoszcz.

Oczywiście przy tym oczywiście pamiętać, że to wszystko dane sprzed dwóch lat, a próba nie jest reprezentatywna. Nie powinniśmy ekstrapolować ich na wszystkich użytkowników Facebooka w naszym kraju, których liczbę w 2019 r. szacowano na ok. 16 mln osób.