Wielki wyciek danych z Facebooka. Sprawdź, czy nie wyciekł twój numer telefonu

Z największego portalu społecznościowego świata wyciekły rekordy z bazy dotyczące pół miliarda użytkowników, w tym 2,5 miliona Polaków. Można już sprawdzić, czy wśród wykradzionych z serwerów Facebooka danych znajduje się nasz numer telefonu.

Facebook padł ofiarą ataku hakerów, w wyniku którego do sieci trafiły dane 500 mln użytkowników, a 0,5 proc. tej bazy to Polacy. Co prawda cyberprzestępcom nie udało się uzyskać dostępu do haseł, ale wśród wykradzionych informacji, oprócz imion i nazwisk, znalazły się adresy e-mail, numery telefonów, płeć, status związku, zawód, lokalizacja itp. Tyle dobrego, że nie w każdym przypadku udało się zdobyć pełen komplet informacji, ale i tak skala wycieku jest poważna.

Okazało się, że ofiarą ataku był nawet sam Mark Zuckerberg, czyli założyciel portalu, którego numer telefonu również trafił do sieci. Jego firma próbuje oczywiście udawać, że w sumie to nic się nie stało, gdyż baza danych pochodzi z najpóźniej 2019 r., ale to przecież i tak spory problem — konsumenci wcale nie zmieniają często numerów i często zachowują je nawet po zmianie operatora. Facebook w dodatku nie informuje nas, że konkretny numer mógł wpaść w niepowołane ręce.

Jak sprawdzić, czy z Facebooka wyciekł numer telefonu?

Jeśli ktoś chciałby teraz sprawdzić, czy jego numer telefonu zawarty został w tym konkretnym wycieku, to może pobrać pełny plik z danymi, które trafiły do sieci. Jak podaje portal niebezpiecznik.pl, waży on ponad 400 MB, a znajduje się w nim dokładnie 2669381 rekordów. W celu odszukania danych można go pobrać na swój komputer, otworzyć i przeszukać, ale na szczęście… nie jest to wcale konieczne.

Dużo prostszym sposobem na to, by sprawdzić, czy dany numer telefonu był zawarty w wykradzionej bazie, jest użycie narzędzia haveibeenpwned.com. Co prawda ze względu na skalę wycieku działa ono teraz w kratkę — pewnie pół świata próbuje sprawdzić to samo — ale zwykle wystarczy kilka odświeżeń, aby pojawiła się wyszukiwarka. Uwaga! Wpisując w nią polski numer telefonu, warto pamiętać o numerze kierunkowym przypisanym do naszego kraju, czyli +48.

Jeśli numer telefonu nigdy nie wyciekł, to po wpisaniu go w wyszukiwarkę Have I Been Pwned pojawia się taki komunikat:

W przypadku, gdy niestety padliśmy ofiarą tego lub innego ataku, komunikat wygląda w ten sposób:

Na wyświetlonej liście można przejrzeć, gdzie i kiedy numer trafił do publicznie dostępnej bazy gromadzącej wykradzione treści, a dobrym pomysłem jest wyszukanie w bazie także swojego adresu e-mail. Jeśli kiedyś cyberprzestępcom udało się pozyskać dostęp do przypisanych do niego danych, to warto dla pewności zmienić w danej usłudze hasło (i to najlepiej na automatycznie wygenerowane przez przeglądarkę i unikatowe).