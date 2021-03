Zapomnij o naklejaniu znaczków. Poczta Polska ogłosiła, że zastąpi je kodami kreskowymi

Poczta Polska coraz śmielej adaptuje się do XXI wieku. Kto wie, może kiedyś zacznie nawet dostarczać przesyłki na czas, ale póki co rezygnuje z opłat znaczkami pocztowymi.

„To rewolucyjna zmiana” - czytamy w oficjalnej informacji prasowej Poczty Polskiej. Od maja 2021 r. zniknąć ma opłata w postaci naklejanych znaczków pocztowych na listach poleconych. Zastąpi ją kod kreskowy i litera R.

Koniec znaczków pocztowych w przesyłkach poleconych. Co w zamian?

Dziś w polu opłaty pocztowej na kopercie umieszczany jest znaczek, podczas gdy na paczkach czy przesyłkach kurierskich w tym polu znajdziemy kod kreskowy. Teraz analogiczne rozwiązanie zostanie zastosowane także w listach poleconych. Gdy klient wypełni potwierdzenie nadania i przekaże przesyłkę na poczcie, pracownik naniesie potwierdzenie wniesienia opłaty za list w formie naklejki R.

Jeśli ktoś nakupił znaczków na zapas, bo często korzysta z usług Poczty Polskiej (podobno są tacy ludzie, osobiście nie spotkałem), będzie mógł z nich korzystać do opłacania przesyłek poleconych do dnia 1 maja 2021 r. Tu Poczta Polska wykonała ukłon w stronę wiernych klientów, gdyż początkową datą wprowadzenia nowego formatu potwierdzenia opłaty był 1 luty 2021 r. Klienci mają więc dodatkowe trzy miesiące na wykorzystanie swoich znaczków, a po tym terminie będą mogli je wykorzystać wyłącznie do opłacenia kartek pocztowych i zwykłych listów.

Zmiana dotyczy klientów indywidualnych, nie zaś tych, którzy mają zawarte umowy z Pocztą Polską. Bez zmian pozostaje także e-znaczek. Nie będzie możliwa za to dopłata do e-znaczka w formie znaczków obiegowych; jeśli opłata będzie niepełna, klient powinien zakupić właściwy e-znaczek lub opłacić list polecony w placówce.

Poczta Polska uspokaja kolekcjonerów.

Filatelistyka cieszy się w naszym kraju wielkim zainteresowaniem, więc nagłówki pt. „KONIEC ZNACZKÓW POCZTOWYCH” z pewnością zjeżą włos na głowie niejednego kolekcjonera, który w zbieractwie widzi nie tylko hobby, ale czasem także inwestycję. Poczta Polska jednak uspokaja - znaczki pocztowe nie znikną kompletnie z obiegu. Nadal będzie można je wykorzystywać w celu nadawania zwykłych przesyłek oraz w celach kolekcjonerskich. Poczta Polska nie ma też planów zaprzestania wypuszczania ani znaczków obiegowych, ani znaczków okolicznościowych, tworzonych we współpracy z artystami.

Po 1 maja 2021 r. filateliści nadal będą mogli rozbudowywać swoje kolekcje, zaś zwykli klienci, których nie interesuje edycja limitowana znaczka pocztowego z Janem Pawłem II lub Żołnierzami Wyklętymi, będą mogli w końcu na dobre porzucić archaiczny format opłaty za przesyłki, który w dzisiejszych czasach ma wartość wyłącznie sentymentalną, a na pewno nie praktyczną.