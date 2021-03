To już oficjalne: powstanie 3. linia metra w Polsce. Znowu w Warszawie

104 interakcji

Pierwszy etap budowy ma obejmować sześć stacji i zakończyć się już w 2028 r. Przejedziemy szybko i bez korków ze Stadionu Narodowego na Gocław. Prezydent miasta twierdzi, że decyzja o budowie 3. linii nie była łatwa.

Koniec spekulacji i mglistych planów. Prezydent Trzaskowski zatwierdził plany budowy trzeciej linii metra w Warszawie. Jak twierdził, nie była to łatwa decyzja a źródłem trudności ma być trudna sytuacja finansowa miasta. Jednak zdaniem prezydenta, trzecia linia to inwestycja, która prędko się zwróci. Nowa nitka ma bowiem przybliżyć Warszawę do bycia nie tylko idealnym miejscem do pracy, ale też wymarzonym miejscem do życia.

Bieg nowej linii ma zaczynać się na funkcjonującej już stacji Stadion Narodowy. Kolejnymi mają być Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i wreszcie Gocław. Dodatkowo na trasie ma powstać odgałęzienie do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

Tym samym Stacja Stadion Narodowy łączyć będzie dwie nitki metra, autobusy, tramwaje i dworzec PKP.

Stanie się wówczas najważniejszym węzłem komunikacyjnym prawobrzeżnej Warszawy. Jak zapewniają urzędnicy, po wybudowaniu nowej nitki metra mieszkańcy Pragi Południe będą mogli dotrzeć do pracy w Centrum w nie więcej niż 17 minut.

Trasę nowej linii konsultowano z ekspertami z konsorcjum firm Egis Rail, z TransEko oraz z autorami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Linię M3 ma uzupełniać nowa linia tramwajowa, która również będzie prowadziła ze Stadionu Narodowego na Gocław. Trzymamy kciuki za brak opóźnień i nieprzewidzianych trudności.