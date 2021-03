Promocje w Amazon.pl są symboliczne. Coś dla siebie znajdą tylko naprawdę oszczędni

Start polskiej wersji Amazona może i nie wyrwał nas z kapci, ale z biegiem czasu lokalna oferta się rozrasta i pojawiło się już sporo promocji.

Tak jak się spodziewaliśmy, Amazon ruszył oficjalnie w naszym kraju wraz z początkiem marca. Od dzisiaj klienci z Polski mogą zamawiać produkty z ponad 30 kategorii bezpośrednio z witryny amazon.pl bez konieczności odpalania zagranicznej wersji sklepu takiej jak amazon.de czy amazon.co.uk. Obecnie trudno jednak zaliczyć ten debiut do udanych.

Amazon Polska przywitał nas cenami czytników Kindle wyższymi niż u innych sprzedawców, a w przypadku elektroniki sprawdziłem pobieżnie oferty i wyszło na to, że Allegro ma lepsze propozycje niż Amazon na porównywane przeze mnie produkty. W nowym sklepie nie zabrakło jednak promocji z kategorii Elektronika i postanowiłem się im bliżej przyjrzeć i porównać z tymi, jakie można znaleźć w serwisie Ceneo.

Samsung UE32N4302 — 32-calowy telewizor za 870 zł

Mamy tutaj do czynienia z modelem z 2019 r., który wyposażono w 32-calową matrycę wyświetlającą 1366 x 768 pikseli (PQI na poziomie 400 punktów) oraz głośniki o mocy 10 W. Samsung UE32N4302 to urządzenie z kategorii Smart TV, które ma zainstalowany system Tizen, który daje mu dostęp do najpotrzebniejszych aplikacji. Ten sam telewizor w innych sklepach kosztuje od 1019 zł w górę.

Nokia 8.3 5G — smartfon z 6GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej za 1519,23 zł.

W ofercie firmy Amazon pojawił się 6,81-calowy smartfon marki Nokia za 1519,23 zł, podczas gdy za to samo urządzenie w tej samej konfiguracji w polskich sklepach trzeba zapłacić 1587 zł. Smartfon został wyposażony w modem 5G, a jego sercem jest procesor Qualcomm Snapdragon 765G. Na pokładzie nie zabrakło też miejsca na poczwórny aparat główny.

Fitbit Sense — smartwatch za 1019,85 zł

W ofercie Amazonu znajdą dla siebie coś sportowcy, którzy poszukują smartwatcha do mierzenia aktywności. Inteligentny zegarek Fitbit Sense kompatybilny z systemami Android oraz iOS można kupić teraz za 1019,85 zł, podczas gdy w innych polski sklepach trzeba zapłacić za nieco co najmniej 1395,47 zł.

Huion HS611 — tablet graficzny za 307,78 zł

Ten tablet graficzny obsługujący rysik został wyposażony w dodatkowe przyciski multimedialne, które ułatwiają pracę przy tworzeniu grafiki. Jego grubość to jedynie 7,3 mm, a waga to tylko 0,55 kg i można z niego korzystać zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Amazon oferuje to akcesorium teraz za 307,78 zł, podczas gdy ceny w innych sklepach zaczynają się od 356,70 zł.

Nintendo Switch Lite — konsola z grą Animal Crossing i NSO na 3 miesiące za 959 zł.

Z samego rana nie dało się znaleźć w ofercie Amazonu sprzętów Nintendo, ale teraz urządzenie w wariancie przenośnym w koralowym kolorze obudowy pojawiło się w promocji. Za konsolę Nintendo Switch Lite z grą Animal Crossing oraz abonamentem na usługę Nintendo Switch Online trzeba zapłacić 959 zł, podczas gdy w pozostałych polskich sklepach podobny zestaw ona 1049 zł.

Kruger&Matz KM1808 — wieża stereo za 899,10 zł

Amazon ma w swojej ofercie również sprzęty polskiego Kruger&Matz. KM1808 to wieża stereo o wymiarach 30,3 x 19,5 x 8 cm, która oprócz tunera radiowego FM/DAB+ i wejścia na płyty CD ma zamontowane takie moduły jak Bluetooth 3.0 i NFC oraz złącza HDMI, USB, AUX-in, coaxial i optyczne. Za urządzenie trzeba zapłacić w Amazon.pl tylko 899,10 zł, podczas gdy polskie sklepy życzą sobie 960,8 zł.

Zelmer ZCK7618 — czajnik elektryczny za 97,30 zł

Elektronika to nie tylko telewizory, urządzenia mobilne i sprzęt audio, ale również tzw. małe AGD. W serwisie Amazon pojawiła się promocja na należący do tej kategorii czajnik Zelmer ZCK7618 o pojemności 2,5 litra i mocy 2200 W. Za ten model w Amazonię trzeba zapłacić 97,30 zł, podczas gdy inne polskie sklepy oferują go za co najmniej 122,90 zł.

iRobot Braava 390T — robot mopujący za 819 zł

Robot mopujący firmy iRobot, która znana jest przede wszystkim za sprawą autonomicznych odkurzaczy z linii Roomba, nadaje się do mopowania wszystkich powierzchni twardych, w tym podłóg laminowanych, drewnianych, kamiennych i wyłożonych kafelkami o maksymalnej powierzchni 33 m2. iRobot Braava 390T w innych polskich sklepach kosztuje od 839 zł w górę.



Na Facebooku działa już grupa Amazon.pl Najlepsze Okazje. Dołącz teraz. Nie przegap dobrych ofert.



PORADNIK: Amazon w Polsce - jak założyć konto, jak kupować i jak płacić na Amazon.pl