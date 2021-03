Amazon kontra Allegro - porównanie cen smartfonów, konsol, TV i innej elektroniki

6 interakcji

Polska wersja serwisu Amazon jest już oficjalnie dostępna. Sprawdziliśmy, jak wypadają ceny elektroniki na portalu Jeffa Bezosa i porównaliśmy je z tymi, które oferuje polskie Allegro.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Amazon Polska wystartował oficjalnie na początku marca 2021 r. i klienci z naszego kraju mogą już dokonywać zakupów pod domeną amazon.pl i to od razu za złotówki. Czy to się jednak opłaca? Sprawdziliśmy, jak lokalna wersja tego globalnego serwisu wypada na tle naszego rodzimego Allegro w kategorii Elektronika.

Amazon.pl kontra Allegro — ceny czytników e-booków

W ofercie firmy Jeffa Bezosa już od lat znajdują się czytniki e-booków z rodziny Kindle. Do tej pory mogliśmy zamawiać je z Amazon.de lub… od jednego z polskich sprzedawców. Okazuje się, że pomimo pojawienia się polskiej wersji sklepu nadal lepszym pomysłem może okazać się zakup Kindle’a Paperwhite w np. MediaMarkt lub na Allegro ze względu na niższą cenę.

Amazon.pl kontra Allegro — ceny konsol do gier

Cen konsol nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S, nie ma co na razie porównywać, bo ich dostępność jest zerowa, rzucane są partiami i to zwykle w ramach zestawów. Stwierdziłem jednak, że warto byłoby porównać ceny PlayStation 4, Xboksa One oraz Switcha. Niestety tego zrobić się nie udało.

Okazuje się, że o sprzęcie Sony, Microsoftu i Nintendo można w ofercie Amazona w ogóle zapomnieć — da się dokupić do nich jedynie akcesoria. Okazuje się, że konsol do gier nie ma nawet w polecanych kategoriach produktów. Postanowiłem sprawdzić inne sprzęty, które tam wyszczególniono.

Amazon.pl kontra Allegro — ceny iPhonów

Jeśli chodzi o telefony marki Apple, jest już ciut lepiej z ich dostępnością na Amazonie, ale okazuje się, że w polskiej wersji serwisu próżno szukać nowych telefonów bezpośrednio od producenta, o takich z polskiej dystrybucji nie wspominając. Dostępne oferty to jedynie odnowione smartfony z poprzednich kolekcji.

Przykładowe ceny telefonów Apple’a w Amazon.pl to 1075,45 zł za złotego iPhone’a 6s Plus 64 GB, 915,85 zł za czerwonego iPhone’a 7 128 GB i 2708,56 zł za żółtego iPhone’a 11 64 GB. Obecnie na Allegro nie widać tych modeli w wersji refubrished, a egzemplarze fabrycznie nowe wyceniane są w każdym przypadku nieco drożej.

Amazon.pl kontra Allegro — ceny smartfonów z Androidem

Ze smartfonami innych firm niż Apple miałem nieco więcej szczęścia. Bez problemu znalazłem kilka modeli telefonów takich marek jak Samsung i Xiaomi. Co prawda o topowych koreańskich telefonach z tego roku z linii Galaxy S21 można zapomnieć, ale Galaxy A21S 32 GB wyceniono w Amazonie na 791,14 zł, podczas gdy za Galaxy S20+ 5G 128 GB trzeba zapłacić 3859,34 zł. Na Allegro te same telefony można kupić za odpowiednio 709 zł i 3249 zł.

W przypadku sprzętów chińskiej firmy trwa obecnie promocja na modele Xiaomi Mi 10. Ten telefon w wariancie 8 GB RAM z dyskiem o pojemności 128 GB można kupić za 3172,54 zł (nominalna cena 3499 zł), podczas gdy na Allegro można trafić na aukcje, w których został wyceniony na 2659 zł. Xiaomi Mi Note 10 Lite z 6 GB RAM-u i 64-gigabajtowym dyskiem ma z kolei cenę ustaloną w Amazonie na poziomie 1638,72 zł, podczas gdy w Allegro za ten model trzeba zapłacić około 1500 zł.

Amazon.pl kontra Allegro — ceny smartwatchów i smartbandów

Co prawda o zegarku Apple’a w przypadku Amazona można zapomnieć, ale w ofercie Amazonu znalazł się m.in. aluminiowy Galaxy Watch Active 2 w wariancie 40 mm za 859,10 zł. Za ten sam model w czarnym kolorze trzeba zapłacić na Allegro co najmniej 999 zł, a jedynie przy innych wersjach kolorystycznych można liczyć na nieco atrakcyjniejszą ofertę w postaci 838 zł.

Wśród opasek fitnesowych prawdziwym hitem jest Xiaomi Mi Band 5, który w Amazonię wyceniono na 119 zł. Na Allegro można znaleźć ten gadżet w bardzo podobnej cenie. Różnicę widać, jeśli sprawdzić cenę Fitbita Charge 4, tym razem jednak na korzyść Amazona, gdzie wynosi ona 523,21 zł, podczas gdy na polskim portalu ten sam produkt wyceniony został na co najmniej 639 zł.

Amazon.pl kontra Allegro — ceny telewizorów i monitorów

W kategorii telewizorów wybrałem do porównania LG OLED55BX3LB, który Amazon wycenia na 4599 zł. W serwisie Allegro można znaleźć ofertę sprzedaży tego samego sprzętu za… identyczną kwotę. Jeśli chodzi o monitory, to tutaj jest podobnie — w bazie Amazonu znalazł się wyceniony na 1799 zł model LG 27GL850-B, czyli 27-calowy monitor 1440p odświeżany w 144 Hz. Za ten sam sprzęt na Allegro trzeba zapłacić dokładnie te same lub nawet większe pieniądze.

Amazon.pl kontra Allegro — ceny komputerów

O nowych komputerach Apple’a można co prawda zapomnieć, ale w ofercie amerykańskiego giganta znalazły się sprzęty firmy Dell. Vostro 5301 w wersji z procesorem Intel Core i5-1135G7, 8 GB RAM-u, dyskiem 256 GB i 13,3-calowym ekranem Full HD kosztuje 3699 zł. Tak samo wyposażony notebook na Allegro kosztuje od 3445 w górę. Inną ciekawą propozycją jest Huawei D14 z procesorem AMD Ryzen 5. Za taką samą konfigurację płaci się tyle samo na obu platformach: 2999 zł.

Tak jak w wielu sprawdzonych przeze mnie przypadkach ceny na Amazonie w kategorii Elektronika są wyższe niż to, co oferuje dziś Allegro, tak nie zawsze musi to być regułą. Warto sobie wyrobić nawyk porównywania oferty tych dwóch usług przed dokonaniem zakupu.

Grafika główna: salarko / Shutterstock.com