Szukasz pieniędzy na inwestycję w zieloną energię? Wiemy, skąd je wziąć

Uciekając przed smogiem, chyba każdy myśli o wymianie źródeł energii na nowe, ekologiczne. Taką inwestycję pomoże sfinansować Kredyt EKO z Getin Banku.

Czasem nie trzeba korzystać z aplikacji informujących o jakości powietrza w okolicy – wystarczy wyjść na spacer, albo otworzyć okno by przekonać się, że nie bardzo jest czym oddychać. A oddychanie czystym powietrzem decyduje o naszym zdrowiu – według badania opublikowanego w magazynie medycznym Lancet poprawa jakości powietrza dotycząca pyłów zawieszonych, pozwoliłaby każdego roku uniknąć 52 tys. zgonów w Europie. A niestety, obecność polskich miast na wysokich lokatach w rankingu najbardziej zapylonych miejsc w Europie trudno uznać za powód do zadowolenia.

Nic dziwnego, że coraz częściej sami szukamy sposobów na poprawę jakości powietrza w swoim otoczeniu

A możemy zdziałać naprawdę dużo – chociażby zamiast palić w piecu węglem, czy drewnem, moglibyśmy skorzystać z ekologicznych źródeł energii takich jak pompy ciepła, czy kotły na biomasę. Albo produkować energię elektryczną w ekologiczny sposób – korzystając z paneli fotowoltaicznych. A że przy okazji może to oznaczać redukcję kosztów ogrzewania, czy zmniejszenie rachunków za prąd – tylko się cieszyć.

Inwestycję w zielone źródła energii można sfinansować korzystając z odpowiednio skrojonego kredytu

Wyróżniającą się propozycję dla swoich obecnych i przyszłych klientów ma Getin Bank – Kredyt EKO. Wyróżników tej oferty jest kilka.

Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na elastyczność związaną z tą propozycją. Nie dość, że bank nie ogranicza czasu, w którym należy dokonać zakupu i montażu wybranych odnawialnych źródeł energii (OZE), to z pomocą Kredytu EKO można sfinansować również już poczynione inwestycje – o ile miały miejsce w przeciągu ostatnich 30 dni.

Poza tym, bank nie reguluje jaką część udzielonej kwoty kredytu można/trzeba przeznaczyć na zakup OZE.

Nie ma limitu, można sfinansować z niego zakup nawet w 100 procentach, bez wkładu własnego. A co najciekawsze, jeśli z jakichś względów musiałbyś zmienić plany i zrezygnować z inwestycji w OZE po uzyskaniu kredytu – pieniędzy nie trzeba oddawać natychmiast. Można nadal spłacać zobowiązanie według wcześniej ustalonego harmonogramu – trzeba tylko liczyć się z wyższym oprocentowaniem.

Kredyt EKO w Getin Banku – ile i za ile?

Maksymalna kwota kredytowania to 40 tys. zł, a najdłuższy okres kredytowania wynosi 120 miesięcy, czyli dokładnie 10 lat, co oznacza niskie obciążenie domowego budżetu. Bank nie pobiera prowizji od udzielenia kredytu, a oprocentowanie wynosi 7,20 albo 5,99 proc. Do chwili dostarczenia do Banku faktury potwierdzającej zakup OZE obowiązuje ta wyższa stawka, a od 5. dnia od dostarczenia dokumentów – wkracza niższa. RRSO kredytu to 7,5 proc. Oczywiście udzielenie kredytu i jego wysokość zależy od wyniku badania i oceny zdolności kredytowej.

Co dokładnie można sfinansować z Kredytu EKO?

To produkt skierowany do osób poszukujących środków na zakup i instalację urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej takich jak panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, czy kotły na biomasę. W jego ramach można też sfinansować zakup pakietów serwisowo-przeglądowych takich urządzeń.

Co ważne, do uzyskania kredytu nie potrzeba dokumentów związanych z planowaną inwestycją.

Bank nie dokonuje również weryfikacji terenowej po instalacji OZE. A dokumenty, potwierdzające zakup i instalację będą potrzebne do wspomnianego wcześniej obniżenia poziomu oprocentowania kredytu.

Żeby skorzystać z Kredytu EKO nie trzeba nawet iść do banku

Całą procedurę można przejść w sposób zdalny podczas rozmowy z Contact Center Getin Banku. Tu jednak obowiązuje ograniczenie kwoty kredytu do 25 tys. zł. Po wyższe środki trzeba pofatygować się do oddziału. Niekoniecznie trzeba natomiast udokumentować wysokość dochodu – w zależności od relacji z Bankiem, może wystarczyć samo oświadczenie o jego źródle i wysokości. Obsługa kredytu odbywa się za pomocą bankowości internetowej, można wybrać dogodny dla siebie dzień spłaty raty. Zrezygnować z kredytu można w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Kredyt można spłacić w każdej chwili, bez prowizji.

To wszystko sprawia, że perspektywa zmiany źródła energii na ekologiczne, takie, dzięki któremu będzie nam się lepiej oddychać przestaje być odległa. I bardzo dobrze – kamień z... płuca?

Artykuł powstał przy współpracy z Getin Bankiem