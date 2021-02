Apple wyprzedził Samsunga i jest największym dostawcą smartfonów na świecie. To dzięki 5G

Po raz pierwszy od 2016 r. Apple zdobył miano największego dostawcy smartfonów na świecie, w ujęciu globalnym. Wskazują na to wyniki sprzedaży za czwarty kwartał 2020 r., zgodnie z którymi Samsung musiał ustąpić z pozycji światowego lidera.

Krytycy technologii 5G jednak mają rację: nowy standard łączności komórkowej faktycznie wpływa na użytkowników. Dokładniej, na ich decyzje zakupowe. To właśnie wsparcie technologii 5G - połączone z ulepszonymi możliwościami aparatów - zachęciło konsumentów do częstszego wybierania smartfonów iPhone. Tak wynika z raportu firmy analitycznej Gartner.

Wykorzystanie standardu 5G motorem napędowym sprzedaży iPhone’a. Apple znalazł się na szczycie podium.

Producentom smartfonów z rodziny iPhone 12 udało się wygenerować większy popyt niż rok temu. W czwartym kwartale 2020 r. konsumenci aż 15 proc. częściej sięgali po smartfony firmy Apple niż w analogicznym okresie 2019 r. W ciągu trzech miesięcy okresu rozliczeniowego, Apple sprzedał prawie 80 milionów smartfonów. Przekłada się to na 21 proc. udziału w całym rynku. Dla porównania, w tym samym okresie rok wcześniej sprzedaż iPhone’a wynosiła prawie 70 milionów.

źródło: https://www.gartner.com

Zwiększona sprzedaż wyniosła korporację Tima Cooka na szczyt kwartalnej listy sprzedaży, pokonując tym samym Samsunga. To pierwszy raz od 2016 r., gdy Apple znajduje się na samej górze zestawienia największych dostawców smartfonów na świecie. Analitycy Gartnera widzą przyczyny tego sukcesu w wykorzystaniu standardu łączności komórkowej 5G oraz ulepszonych możliwościach aparatów w smartfonach iPhone 12. Szerzej o nowych obiektywach Apple’a pisze Marcin Połowianiuk.

Warto dodać, że premiera modeli iPhone 12 miała znaczący wpływ na popularyzację przyszłościowej technologii 5G. To właśnie w pierwszych dniach od debiutu nowych smartfonów Apple’a globalna baza użytkowników komórkowych wykorzystujących standard 5G przekroczyła symboliczny jeden procent.

Samsung pozostaje liderem w ujęciu całorocznym. Rynek smartfonów jest w regresie.

Z perspektywy wyników za cały 2020 r., Samsung zachowuje opaskę lidera, w dalszym ciągu ciesząc się tytułem największego globalnego dostawcy smartfonów. Z perspektywy wyników za całe 12 miesięcy, firma ma w garści 19 procent światowego rynku, sprzedając 293 miliony smartfonów - najwięcej ze wszystkich producentów urządzeń. Warto jednak zaznaczyć, że w porównaniu do całego 2019 r., sprzedaż urządzeń Samsunga spadła aż o 14,6 proc.

źródło: https://www.gartner.com

Znacząco spadł również Huawei, zepchnięty do pozycji trzeciego największego dostawcy smartfonów. W 2020 r. chiński koncern sprzedał łącznie 183 miliony urządzeń. To spadek aż o 24 proc. w porównaniu do wcześniejszego roku, w gigantycznej mierze spowodowany sankcjami wymierzonymi przeciwko tej firmie ze strony Stanów Zjednoczonych.

Apple to jedyny dostawca z pierwszej trójki w całorocznym ujęciu, który odnotował wzrost sprzedaży swoich smartfonów - wynosi on 3,3 proc. Najbardziej spektakularny wzrost należy z kolei do Xiaomi. Smartfony tej chińskiej firmy sprzedawały się w 2020 r. aż o 16 proc. lepiej. Łącznie w całym 2020 r. konsumenci kupili o 12,5 proc. mniej smartfonów niż 12 miesięcy wcześniej. Wpływ na to może mieć większa oszczędność, wymuszona globalną pandemią COVID19.