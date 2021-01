3 interakcji

Znana z usługi Speedtest.net firma Ookla przedstawiła raport dotyczący popularyzacji oraz wydajności sieci 5G, dokonując analizy danych zebranych z całego świata. Podstawowe wnioski są następujące: Apple radykalnie przyczynił się do popularyzacji 5G, z kolei najszybszą infrastrukturę tego typu oferuje Huawei.

Według danych zebranych przez firmę Ookla, przełomowym momentem dla technologii 5G była nie tak dawna premiera nowych smartfonów firmy Apple. Wspierające standard 5G modele iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro doprowadziły do rekordowego, aż 138-procentowego wzrostu użytkowników sieci 5G, w skali zaledwie jednego tygodnia!

Kolejny znaczący wzrost liczby użytkowników sieci 5G - aż o 44 proc - miał miejsce podczas premiery modeli iPhone 12 Mini oraz iPhone 12 Pro Max. Tym samym za sprawą premiery nowych iPhone’ów Apple przyczyniło się do wzrostu liczby użytkowników sieci 5G aż o 182 proc.

Za sprawą modeli iPhone 12, użytkownicy sieci 5G przekroczyli magiczny 1 proc. wszystkich posiadaczy smartfonów.

Oczywiście jeden na stu użytkowników korzystających z popularnych narzędzi pomiarowych Ookli to wciąż zdecydowana mniejszość. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, jak młoda i jak nowa jest technologia 5G. Jej popularyzacja to proces obliczony na lata. Proces, który wymaga nie tylko wymiany smartfonów na nowsze modele, ale również ulepszonej infrastruktury zdolnej do maksymalnego wykorzystania możliwości 5G.

Warto dodać, że celem 5G nie jest całkowite wyparcie aktualnego standardu LTE. W wielu przypadkach obie technologie będą ze sobą komplementarne. Przykładowo, z 5G skorzystamy w wielkich skupiskach miejskich, w galeriach handlowych czy na stadionach. Z kolei na mniej zurbanizowanych terenach dostęp do wydajnego i wystarczającego standardu łączności zapewni doskonale nam znane LTE.

Jak szybkie są współczesne sieci 5G? Najprostsza odpowiedź brzmi: to zależy.

Możliwości oferowane przez poszczególne sieci 5G są bardzo zróżnicowane. Dysproporcje wynikają z rozmaitych metod adaptacji nowej technologii. Przykładowo, większość europejskich miast korzysta z pasm o niskim zakresie częstotliwości (sub-3G NR). Tego typu pasma są już teraz wykorzystywane przez sieci LTE. Ich ograniczona szerokość kanału radiowego nie pozwala na pełne wykorzystanie 5G.

Z perspektywy użytkowników, o wiele lepszym rozwiązaniem jest implementacja 5G na dedykowanym do tego paśmie C-band (3,5 GHz), przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań antenowych w postaci przekaźników massive MIMO. Z takiego standardu korzysta się np. w Helsinkach i to właśnie Helsinki zostawiają w tyle pozostałe europejskie aglomeracje. Doskonale widać to na poniższych danych zebranych przez firmę Ookla:

Helsinki 5G: 238 Mbps pobieranie, 29 Mbps wysyłanie

Berlin 5G: 163 Mbps pobieranie, 30 Mbps wysyłanie

Londyn 5G: 161 Mbps pobieranie, 19 Mbps wysyłanie

Rzym 5G: 150 Mbps pobieranie, 15 Mbps wysyłanie

Madryt 5G: 133 Mbps pobieranie, 21 Mbps wysyłanie

Wykorzystanie pasma C-band oraz anten massive MIMO daje gigantyczne przyspieszenie pobieranych danych, co widać na przykładzie uśrednionych wyników użytkowników smartfonów z Helsinek. Te same wyniki pokazują również, jak ważne jest wdrożenie technologii 5G na odpowiednim poziomie, z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu rozwiązań, a nie tylko rozwiązań kompatybilnych.

Najszybszą infrastrukturę 5G oferuje dzisiaj Huawei. W skali Europy oraz świata.

Firma Ookla opublikowała listę światowych aglomeracji z dostępem do najszybszej sieci 5G. Pierwsza piątka miast to kolejno: Seul (Korea Południowa), Dubaj (Zjednoczone Emiraty Arabskie), Rijad (Arabia Saudyjska), Sydney (Australia) i właśnie europejskie Helsinki (Finlandia). Koreańczycy zajmujący top zestawienia mogą się pochwalić zawrotnymi uśrednionymi wynikami, z prędkością pobierania na poziomie 472 Mbps oraz prędkością wysyłania oscylującą wokół 49 Mbps.

Na pięć aglomeracji z najszybszym 5G na świecie, aż czterem infrastrukturę 5G dostarcza firma Huawei. Huawei odpowiada za 5G w rekordowo szybkim Seulu, a także w Dubaju, Rijadzie oraz Helsinkach. Huawei to aktualnie globalny lider infrastruktury 5G. Na 15 aglomeracji z najszybszym 5G, aż 11 korzysta z technologii właśnie tej firmy.

Huawei może się także pochwalić najszybszą infrastrukturą 5G z perspektywy podziału na wyniki konkretnego operatora. Południowokoreański telekom LG U+ korzystający z rozwiązań Huawei oferuje swoim klientom sieć 5G z uśrednioną prędkością pobierania na poziomie 625 (!) Mbps oraz uśrednioną prędkością wysyłania na poziomie 58 Mbps.

Różnice z perspektywy poszczególnych operatorów są widoczne także w Unii Europejskiej, stanowiąc ciekawy przykład do analizy dla polskich użytkowników i polskich władz. W miastach takich jak Helsinki, Madryt czy Amsterdam, gdzie Ookla dokonuje podziału na poszczególnych operatorów sieci komórkowej, infrastruktura firmy Huawei zawsze zajmuje pierwsze miejsce pod względem uśrednionych oferowanych prędkości pobierania danych.

Jaka przyszłość czeka 5G?

Po tym, jak Apple przestawiło swoją wajchę produkcyjną w kierunku anten 5G, popularyzacja nowego standardu łączności komórkowej jest wyłącznie kwestią czasu. Od teraz każdy nowy iPhone będzie korzystał z łączności 5G, co znacząco przyspieszy wzrost liczby użytkowników tej technologii. Niestety, jak widzimy na powyższych przykładach, jakość i wydajność 5G może się diametralnie różnić, w zależności od wykorzystanej technologii oraz dostawcy infrastruktury.

Na ten moment niepodważalnym liderem 5G jest Huawei. Firma odpowiada za stworzenie najszybszej infrastruktury 5G - zarówno w Europie, jak i na świecie. Z dostępem do sieci o średniej prędkości pobierania na poziomie 625 Mbps (prawie 80 MB/s), możemy mówić o zupełnie nowej jakości bezprzewodowej komunikacji. Niestety, średnie prędkości największych aglomeracji Starego Kontynentu są trzykrotnie mniejsze, ze względu na wykorzystanie starszych instalacji stworzonych z myślą o LTE.