Nowa wersja aplikacji Instagram została wyposażona w coś podobnego do Kosza w systemie operacyjnym. Przez 30 dni przechowywane tam będą wszystkie usunięte z naszego konta posty. Przydatne – zwłaszcza po chwilowej utracie konta na skutek włamania.

Po co właściwie cyberprzestępcom nasze konta na Instagramie? Przecież nie da się w ten sposób kogoś okraść z pieniędzy czy innych cennych aktywów – nie licząc naszej radosnej fotograficznej twórczości, która dla hakera zazwyczaj ma znikomą wartość. Chodzi najczęściej o reklamy: przejęte konta są czyszczone z dotychczasowych wpisów, a grupa obserwujących konto znajomych i fanów zamiast tego spamowana jest reklamami, czasem też łączami phishingowymi lub prowadzącymi do złośliwego oprogramowania.

Kontrole nad kontem względnie łatwo przywrócić – pomoże w tym pomoc techniczna Instagrama po zweryfikowaniu tożsamości właściwego właściciela konta. Niestety, do tej pory wiązało się to tylko ze wspomnianym przejęciem kontroli. Wyczyszczone posty były nie do odzyskania. To właśnie się zmienia.

Instagram z funkcją Niedawno usunięte. Pozwala na przywrócenie usuniętych postów.

Funkcja ta będzie aktywna tylko wtedy, gdy na naszym instagramowym koncie uaktywnimy funkcję 2FA (dwuetapowego uwierzytelniania użytkownika). Instagram zażąda bowiem dodatkowego potwierdzenia – wysłanego mailem bądź SMS-em – za każdym razem, gdy zechcemy z niej skorzystać. Zarówno w momencie, gdy zechcemy wyczyścić listę niedawno usuniętych postów, jak i je przywrócić.

W zbiorze Niedawno usunięte lądują wszystkie usunięte treści – posty, Relacje czy nagrania IGTV. Relacje są tam przetrzymywane przez 24 godziny, zanim zostaną usunięte na stałe. Pozostałe treści przez 30 dni.

Funkcja Niedawno usunięte wymaga aktualizacji aplikacji Instagram do najnowszej wersji. Dostępna jest w Ustawieniach, w sekcji Konto użytkownika.