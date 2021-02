Microsoft rezygnuje z kolejnego exclusive’a. Forza Horizon 4 wjeżdża na Steama

Kolejna gra rodem z konsoli Xbox nie jest już produkcją na wyłączność w sklepie Microsoft Store. Tym razem trafiło na wyścigi Forza Horizon 4, które lada moment będzie można kupić na Steamie.

Microsoft uznał, że nie ma co kopać się z koniem, a skoro góra nie przyjdzie do Mahometa, to Mahomet musi udać się do tejże góry. Gigant już lata temu uznał, że trzymanie się gier na wyłączność na konsole nie ma sensu, a teraz, zamiast czekać w nieskończoność, aż gracze się złamią i skorzystają z oferty Microsoft Store na komputerach z systemem Windows, firma uznała, iż pecetowe porty swoich najbardziej chodliwych gier zacznie wydawać na Steamie. Okazało się to (z pewnego punktu widzenia) strzałem w dziesiątkę.

Oczywiście fakt, iż takie Gears 5, Gears Tactics czy Grounded zaistniało na pecetach na dobre dopiero za sprawą platformy Valve, to kiepska wiadomość dla twórców Microsoft Store. Kolejne dane o sprzedaży poszczególnych tytułów to jednak kolejny dowód na to, iż natywny sklep z grami na komputery z oprogramowaniem Microsoftu gracze omijają szerokim łukiem (niczym drzewiej omijali Internet Explorera).

Użytkownicy platformy Steam ani nie chcą kupować gier gdzie indziej, ani opłacać abonamentu Xbox Game Pass (a przynajmniej nie tak ochocz1o jak posiadacze Xboksów). To jednak dobre wieści dla Microsoft Studios, gdyż odbiorcy gry wydawane przez deweloperów związanych z firmą Redmond faktycznie kupują — po prostu wolą wydawać pieniądze tam, gdzie kupują gry już od wielu lat.

Kolejną grą od Microsoftu, która trafi na Steam, jest Forza Horizon 4.

Te wydane pierwotnie we wrześniu 2018 r. wyścigi rodem z konsol z rodziny Xbox już wcześniej można było ogrywać na pecetach — wystarczyło kupić kopię gry bezpośrednio od Microsoftu lub opłacić abonament Xbox Game Pass, by pobrać niezbędne pliki. Historia nas jednak uczy, iż gracze wcale nie są takim rozwiązaniem zainteresowani, dlatego Microsoft wychodzi im naprzeciw.

Forza Horizon 4 pójdzie tropem Gears 5 oraz Grounded i trafi na platformę Steam. Premiera tej bardzo udanej produkcji Playground Games w usłudze firmy Valve nastąpi za miesiąc, a dokładniej 9 marca 2020 r. Pojawi się tam od razu z wydanymi dotychczas dodatkowymi trybami (Eliminator, Super7) oraz dwoma rozszerzeniami (Fortune Island, LEGO Speed Champions). Dostępne będą tutaj również dodatki z samochodami takie jak Hot Wheels Legends Car Pack, a już teraz deweloperzy zapowiadają pełny cross-play nowej edycji z tymi wydanymi wcześniej.

Warto przy tym dodać, iż migrowanie gier od twórców różnych konsol na inne platformy to coraz częstsze zjawisko. Microsoft wypuścił już Cuphead na Switcha, Sony niedawno wydało Horizon Zero Dawn na pecety, a MLB The Show 21 to pierwsza gra od PlayStation Studios, które trafiła na konsole z rodziny Xbox. I kto wie? Może doczekamy się kiedyś Pokémonów albo Mario na innym sprzęcie niż tym od firmy Nintendo…