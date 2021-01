Jeżeli wybierasz się do Amazonii to zaopatrz się w szczegółową mapę, aby się nie zgubić. A nie, czekaj... nie ma szczegółowych map Amazonii.

Lasy Amazonii są jednym z ostatnich rozległych obszarów naturalnych na Ziemi. Brazylijska część to blisko 4,2 mln km kw. Na oficjalnych mapach zaznaczono drogi przez nią prowadzące, ale tylko te, które wybudowały władze centralne czy lokalne. Jednak zdjęcia Amazonii wykonane przez satelity obserwujące Ziemię pokazują zupełnie inny obraz. Jasne linie przecinające zieloną plamę amazońskich lasów deszczowych wskazują, że dróg może być tam nawet trzynaście razy więcej niż na mapach.

W ramach projektu Imazon badacze stworzyli algorytmy sztucznej inteligencji, które będą w stanie automatycznie wyszukiwać takie nieoficjalne drogi na nowych zdjęciach satelitarnych. Sztuczna inteligencja okazuje się tutaj całkiem skuteczna. Algorytm wsparty dodatkową obróbką wyszukuje nowe drogi z niemal 90-procentową skutecznością.

Zanim jednak opracowanie SI było możliwe, naukowcy musieli sami pieczołowicie poszukiwać takich dróg, tym samym tworząc bazę danych, na których następnie można było szkolić algorytmy SI. Wkrótce algorytmy zostaną udostępnione badaczom z sąsiadujących krajów, którzy będą mogli tworzyć mapy swoich części Amazonii.

Skąd te nieoficjalne drogi?

Naturalnie związane są one z eksploatacją tego regionu. Firmy zajmujące się wycinką lasów budują własne drogi, którymi szybciej mogą transportować drewno. Górnicy z kolei budują swoje, prostsze drogi, którymi mogą docierać do miejsc, w których aktualnie poszukuje się czy też wydobywa złoto. Wiele z odkrywanych przez SI dróg jest po prostu nielegalnych i stąd, dopóki satelita ich nie spostrzeże, to nikt nawet o nich nie wie.

Warto tutaj zauważyć, że władze starają się pozostawić jak największe obszary Amazonii bez dróg, co pozwoli zachować bioróżnorodność tego unikalnego ekosystemu. Jak zauważa Carlos Souza z projektu Imazon, aż 95 proc. wycinki drewna w Amazonii dotyczy obszaru oddalonego jedynie 5,5 km od drogi lub 1 km od rzeki. Obszary leżące dalej od dróg są stosunkowo bezpieczne. Im mniej dróg tym więcej obszaru nietkniętego przez wycinki.