Megakonstelacje satelitów zapewniających dostęp do internetu na całym świecie to biznes, który istnieje od bardzo niedawna, ale przyciągnął już do siebie największych graczy rynku technologicznego.

Jako pierwszy do pracy zabrał się Elon Musk, który na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy zdołał umieścić na orbicie około tysiąca z planowanych co najmniej 12 000 satelitów i już zaczął dostarczać Internet pierwszym klientom.

Nie zmienia to jednak faktu, że stworzeniem swojej konstelacji zainteresowany jest także Jeff Bezos, jeden z najbogatszych ludzi na świecie i szef Amazona. Jego konstelacja Kuiper, choć mniejsza od budowanej przez SpaceX, także miała dostarczać Internet na Ziemię. Na wysłanie 3000 satelitów na orbitę Amazon planuje przeznaczyć około 10 mld dol.

Amazon uderza w SpaceX

I tutaj pojawia się konflikt. Amazon opublikował wczoraj oświadczenie, w którym stwierdza, że zmiany, jakie w projekcie swojej konstelacji chce wprowadzić SpaceX, mogą zwiększyć ryzyko kolizji między satelitami na orbicie okołoziemskiej.

Pomimo tego, co SpaceX pisze na Twitterze, to proponowane przez tę firmę zmiany sparaliżują konkurencję chcącą budować swoje konstelacje satelitów. Oczywiście, zdławienie konkurencji w zarodku jest jak najbardziej w interesie SpaceX, ale z pewnością nie leży to w interesie konsumentów - mówią przedstawiciele Amazona.

Elon Musk ripostuje

Na reakcję ze strony Elona Muska nie trzeba było czekać. Parafrazując oświadczenie Amazona napisał na Twitterze, iż analogicznie „w interesie społecznym nie leży ograniczanie budowy konstelacji Starlink tylko ze względu na przyszłą konstelację Amazona, która może powstać najwcześniej za kilka lat”.

O co poszło?

Elon Musk umieścił na orbicie dotychczas 1025 swoich satelitów. Jakiś czas temu złożył wniosek do Federalnej Komisji Łączności o pozwolenie na przeniesienie części swoich satelitów na niższe orbity. Konkurencja z kolei przekonuje, że gdyby do tego doszło satelity Starlink będą zakłócały pracę ich satelitów.

Amazon w swoim oświadczeniu do komisji prosi o utrzymanie satelitów SpaceX na wysokości 580 km do momentu, kiedy firma nie dowiedzie, że znajdujące się niżej satelity nie będą zakłócać pracy satelitów konstelacji Kuiper. SpaceX odpiera te zarzuty uznając, że to tylko ograniczanie działalności, a o żadnych zakłóceniach nie może być mowy.