Plus odświeża ofertę mobilnego Internetu. Dostęp do sieci 5G ma już w standardzie

Plus ma ambicję kreowania się na lidera we wdrażaniu sieci 5G w Polsce, zresztą nie bez podstaw. Nie dziwi więc fakt, że to właśnie 5G jest najważniejszym elementem nowej internetowej oferty tego operatora.

Na dziś Plus oferuje największy zasięg Internetu 5G. Znajduje się w nim ponad 7 mln Polaków we wszystkich 16 województwach. W nadchodzących miesiącach operator planuje objąć zasięgiem sieci 5G 2600 MHz TDD łącznie ponad 11 mln mieszkańców Polski. Korzystanie z sieci 5G przez cały okres trwania umowy z szybkością do 600 Mb/s zapewnią nowe taryfy dedykowane sieci 5G. Rzecz jasna, zawarty jest w nich dostęp również do sieci poprzednich generacji.

5G w standardzie. Szybki dostęp do Internetu w sieci Plus. Są już nowe oferta i cennik.

Trzy nowe warianty abonamentu prezentują się następująco:

25 GB za 60 zł/mies.

100 GB za 90 zł/mies.

150 GB za 120 zł/mies.

Osoby, które zdecydują się przenieść numer z innej sieci, nie będą płacić za abonament nawet przez 4 miesiące. Po wykorzystaniu pakietu będzie można korzystać z Internetu z szybkością do 1 Mb/s.

Dla tych, którzy nie potrzebują rozmów głosowych i wiadomości tekstowych, Plus przygotował dodatkowe pakiety:

500 GB 5G za 100 zł/mies.,

1000 GB 5G za 200 zł/mies.

Dla klientów, którzy zmienią dostawcę Internetu na Plusa, abonament jest darmowy przez trzy miesiące. Ofertę można przetestować przez 15 dni – w przypadku zwrotu należy tylko zapłacić opłatę aktywacyjną w kwocie 9 zł. Po wykorzystaniu pakietu nastąpi ograniczenie szybkości do 1 Mb/s.

Tyle dla klientów indywidualnych. 5G w Plusie trafi też do partnerów firmowych.

Plus wprowadził trzy nowe warianty firmowego abonamentu głosowego z dostępem do sieci 5G i nowymi pakietami danych oraz standardowo z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami oraz MMS-ami:

od 60 zł netto/mies. z pakietem 35 GB.

od 90 zł netto/mies. z pakietem 120 GB

od 120 zł netto/mies. z pakietem 180 GB

Po wykorzystaniu pakietu można korzystać z internetu z prędkością do 1 Mb/s.

Jeżeli nie interesują nas połączenia głosowe i SMS-y, mamy dodatkowo:

600 GB - w cenie 100 zł + VAT/mies.,

1200 GB - w cenie 200 zł + VAT/mies.

Mechanizm promocji z darmowym abonamentem przez pierwsze miesiące jest taki sam jak dla klientów indywidualnych – do trzech miesięcy za darmo przy zmianie dostawcy Internetu. Ofertę można przetestować przez 15 dni – w przypadku zwrotu należy zapłacić opłatę aktywacyjną 9 zł netto. Po wykorzystaniu pakietu nastąpi ograniczenie prędkości do 1 Mb/s.