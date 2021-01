Wiemy, jak będzie wyglądać dron Sony Airpeak. Są już pierwsze zdjęcia oraz filmy z nowym dronem w roli głównej.

Sony oficjalnie ogłosiło start linii Airpeak w listopadzie. Pod tą nazwą skrywają się drony tego japońskiego producenta. Wtedy szczegółów na temat nowej marki było bardzo mało. Dzisiaj Sony zdradziło nieco więcej, publikując między innymi pierwsze zdjęcia i film z nowym dronem.

Już w listopadzie producent informował, że celuje ze swoimi nowymi dronami w dwa segmenty: segment kreatywnego wideo oraz przemysłowy. To dosyć ogólne informacje, szczególnie w tym pierwszym segmencie. Wiele osób liczy zatem na to, że Airpeak będzie realnym konkurentem dla hegemona rynku dronów, firmy DJI. Marcin, podobnie jak i wiele innych osób, snuł wizje dotyczące dronów o możliwościach serii aparatów Sony A7 czy RX100.

Dzisiaj firma Sony uchyliła rąbka tajemnicy na temat nadchodzącego drona.

Osoby czekające na konkurenta dla takich modeli jak DJI Mini 2 czy DJI Mavic 2 Pro, mogą niestety poczuć się nieco rozczarowane. Wygląda na to, że Sony swoje pierwsze produkty planuje skierować do profesjonalistów, którzy zamierzają fotografować lub filmować już posiadanymi aparatami czy kamerami, podłączając je do nowego drona.

Na materiałach udostępnionych przez producenta widać, że mamy do czynienia z dużym dronem bez wbudowanego modułu aparatu. Dron umożliwia podpinanie bezlusterkowców Sony, zapewne także i innych firm. Chociaż obecnie nie podano dokładnych wymiarów wielowirnikowca, to po zdjęciach widać, że ma on cztery silniki i jest podparty dwoma podpórkami, które chowają się do góry w momencie startu. Konstrukcja jest czarna i ma dużą kopułę u góry, w której mieszczą się akumulatory.

Całość prezentuje się bardzo dobrze. Dron nieco przypomina mi wzornictwem statywy firmy Peak Design.

W filmie zamieszczonym na Twitterze i na zdjęciu poniżej pokazano niedużą, obracającą się kamerę. Nieco poniżej można zobaczyć pasek z dwoma obiektywami - zarówno z przodu jak i z tyłu, co sugeruje, że są to czujniki. Wspomniana kamera może służyć do nawigacji w locie, podczas gdy drugi operator może skupić się na filmowaniu.

To najmniejszy dron będący w stanie unieść aparaty serii Sony Alpha

Na rynku jest już trochę konstrukcji tego typu, jak chociażby DJI Inspire 2 czy DJI Matrice 600. Wygląda jednak na to, że nowy dron Airpeak ma się wyróżniać stosunkowo niedużymi rozmiarami jak na konstrukcję tego typu. Producent wprost zapewnia, że jest to najmniejszy dron będący w stanie unieść aparaty serii Sony Alpha.

Warto zauważyć, że inni producenci także zaczynali od większych dronów z podłączanymi aparatami czy kamerami. Dopiero z czasem pojawiły się modele typowo konsumenckie, nieduże, prostsze w obsłudze i z wbudowanymi modułami fotograficznymi na gimbalach. Nie zdziwiłbym się, gdyby Sony podążyło podobnymi schematem.

Pierwszy dron Sony Airpeak ma zostać pokazany w pełnej okazałości wiosną 2021 roku.