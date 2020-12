Lokalna grupa galaktyk składa się z Drogi Mlecznej, Galaktyki Andromedy, Galaktyki Trójkąta oraz niemal pięćdziesięciu mniejszych galaktyk karłowatych. Korzystając z kamery DEcam astronomowie przyjrzeli się dwóm najbliższym nam galaktykom karłowatym.

W ramach przeglądu SMASH (ang. Survey of the MAgellanic Stellar History) astronomowie stworzyli unikalny obraz najbliższych nam galaktyk – Wielkiego i Małego Obłoku Magellana. Do jego wykonania niezbędne było wykonanie 4 miliardów pomiarów 360 milionów różnych obiektów kosmicznych.

Wielki Obłok Magellana

Na zdjęciach wykonanych za pomocą 520-megapikselowej kamery Dark Energy Camera (DECam) zainstalowanej na 4-metrowym teleskopie Victor M. Blanco w Obserwatorium Cerro Tololo w Chile doskonale uchwycono wiry gwiazd, gazu i pyłu tworzące pobliskie galaktyki krążące wokół Drogi Mlecznej w odległości 179 i 210 tysięcy lat świetlnych od Ziemi.

Jak dotąd SMASH jest najgłębszym i najdokładniejszym zbiorem danych o obłokach Magellana. W ramach programu badacze chcą stworzyć możliwie najdokładniejszy obraz powstania i ewolucji obu galaktyk. Wiedza uzyskana w ten sposób może być niezwykle przydatna astronomom badającym odleglejsze obiekty kosmiczne. Większość dużych galaktyk we wszechświecie posiada swoje galaktyki karłowate, które okrążają je w stosunkowo niewielkiej odległości. O ile jednak duże galaktyki możemy dostrzec za pomocą teleskopów, to dostrzeżenie galaktyk satelitarnych jest już dużo trudniejsze, bowiem są one mniejsze i zazwyczaj dużo ciemniejsze.

Fakt, że w naszym bezpośrednim otoczeniu mamy oba Obłoki Magellana doskonale widoczne z Ziemi nawet gołym okiem (z półkuli południowej) stanowi okazję do bliższego poznania obiektów tego typu.

W ramach całego przeglądu SMASH wykonano zdjęcia nieba obejmujące powierzchnię 2400 razy większą od powierzchni Księżyca w pełni. Potrzeba było do tego 50 nocy obserwacyjnych. Zagadka: gdyby postawić Księżyc w pełni na horyzoncie, a na nim postawić kolejny i na nim kolejny, ile takich księżyców można by było ustawić jeden na drugim, aż by sięgnęły zenitu, punktu bezpośrednio nad waszymi głowami? Odpowiedź na końcu tekstu*.

Te wspaniałe wielokolorowe zdjęcia najbliższych sąsiadek drogi mlecznej dają nam doskonały wgląd w trzynaście lat historii procesów gwiazdotwórczych w tych galaktykach – mówi Glen Langston z National Science Foundation.

Mały Obłok Magellana

Docelowo astronomowie chcą stworzyć „film” przedstawiający ewolucję obu galaktyk. Dzięki zaangażowaniu miłośników astronomii badacze planują także wykonać pomiary zawartości metali w gwiazdach tworzących Obłoki Magellana. Wiedza o zawartości metali może nam wiele powiedzieć o wieku samych gwiazd, ale także o materii wypełniającej obie galaktyki.

(*Choć to nieintuicyjne: 180).